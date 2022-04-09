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Главный тренер «Саутгемптона» - о 0:6 от «Челси»: «Они были очень агрессивные»

09 Апреля 2022 • 20:37 Комментировать
Саутгемптон
0:6
Челси
окончен

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итог разгромного поражения своей команды от «Челси» (0:6) в рамках 32-го тура АПЛ.

«Это был не лучший момент, чтобы встретиться с «Челси». Они были настроены очень агрессивно. Мы ничего не смогли им противопоставить», — приводит слова специалиста BBC.

«Челси» до этой встречи потерпел два поражения подряд. «Синие» ранее проиграли в прошлом туре АПЛ «Брентфорду» (1:4), а в 1/4 финала Лиги чемпионов лондонцы крупно уступили «Реалу» (1:3).

В турнирной таблице «Челси» остался на третьем месте с 62 очками. «Саутгемптон» с 36 очками расположился на 13-й строчке.

 
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окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
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