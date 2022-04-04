Абрахам о возвращении в «Челси»: «Не исключено, что это произойдёт в будущем»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в «Челси». Напомним, что футболист является воспитанником лондонского клуба и выступал за «синих» до лета 2021 года.

«Сейчас всё на своих места. Кто знает, возможно, это произойдёт в будущем. Конечно, я вырос в Англии, я лондонский парень. Не исключено, что я однажды вернусь туда и знатно пошумлю», – цитирует англичанина Talk Sport.

Напомним, что Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из лондонского «Челси» за 40 миллионов евро. В течении двух лет у «синих» будет действовать опция выкупа, которая составляет 80 миллионов.