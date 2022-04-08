Лукаку может пропустить матч «Челси» против «Саутгемптона»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку получил травму в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Теперь участие бельгийца в выездном матче АПЛ против «Саутгемптона» находится под сомнением.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что примет решение насчёт включения Лукаку в состав на завтрашний матч в 15:00 по лондонскому времени. Отмечается, что также под вопросом находится участие в матче полузащитника Хакима Зиеша.

Напомним, что на данный момент у «Челси» 2 поражения подряд. Сперва лондонцы уступили в чемпионате Англии «Брентфорду» со счётом 1:4, а затем проиграли в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу» 1:3.