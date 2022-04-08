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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку может пропустить матч «Челси» против «Саутгемптона»

08 Апреля 2022 • 15:58 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
3.95 3.70 1.90
Через 23 ч. 15 мин.
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку получил травму в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Теперь участие бельгийца в выездном матче АПЛ против «Саутгемптона» находится под сомнением.
 
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что примет решение насчёт включения Лукаку в состав на завтрашний матч в 15:00 по лондонскому времени. Отмечается, что также под вопросом находится участие в матче полузащитника Хакима Зиеша.
 
Напомним, что на данный момент у «Челси» 2 поражения подряд. Сперва лондонцы уступили в чемпионате Англии «Брентфорду» со счётом 1:4, а затем проиграли в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу» 1:3. 
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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