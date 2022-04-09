Тухель: «Верим в Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил поддержку нападающему Ромелу Лукаку, проводящему неоднозначный сезон.

Бельгиец был куплен лондонцами у «Интера» прошлым летом за рекордные для «Челси» 113 млн евро, но пока, мягко говоря, не оправдывает надежд.

Тухель считает, что Лукаку ещё может проявить себя под его руководством: «Мы подписали Рома [Ромелу], потому что верили в него и продолжаем верить до сих пор, – приводит слова немецкого наставника Фабрицио Романо. – Да, до настоящего момента всё шло не так, как хотелось бы, но всё ещё может измениться.

У нас была причина потратить эту сумму [на подписание Лукаку], и у него были причины приехать сюда и продолжить своё дело в «Челси». Работа продолжается», – сказал Тухель.