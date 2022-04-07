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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»

07 Апреля 2022 • 13:59 Комментировать
Саутгемптон
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Челси
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09.04 17:00
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал своего коллегу по позиции Эдуара Менди из «Челси», который допустил ошибку в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и подарил третий гол нападающему «сливочных» Кариму Бензема.
 
«Проблема голкиперов состоит в том, что если ты делаешь ошибку, сзади никого нет для того, чтобы тебя подстраховать. Менди не стоит винить, но об ошибках голкиперов всегда будут много говорить», – поделился бельгиец после игры.
 
Напомним, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» завершился выездной победой сливочных со счётом 3:1. Хет-триком отличился француз Карим Бензема.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа Эдуар Менди
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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