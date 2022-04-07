Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал своего коллегу по позиции Эдуара Менди из «Челси», который допустил ошибку в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и подарил третий гол нападающему «сливочных» Кариму Бензема.

«Проблема голкиперов состоит в том, что если ты делаешь ошибку, сзади никого нет для того, чтобы тебя подстраховать. Менди не стоит винить, но об ошибках голкиперов всегда будут много говорить», – поделился бельгиец после игры.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» завершился выездной победой сливочных со счётом 3:1. Хет-триком отличился француз Карим Бензема.