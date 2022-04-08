Хазенхюттль: «В первом тайме матча с «Реалом» «Челси» играл недостаточно хорошо для Лиги чемпионов»

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль накануне матча чемпионата Англии против лондонского «Челси» прокомментировал игру «синих» в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Первый тайм игры «Челси» против «Реала» был недостаточно хорош для Лиги чемпионов. Томас знает это. Команда выглядела так, будто на них повлияло домашнее поражение от Брентфорда. Вы могли это почувствовать. Они действовали неуверенно», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции.

Напомним, что в первом круге чемпионата Англии «Челси» обыграл у себя дома «Саутгемптон» со счётом 3:1.