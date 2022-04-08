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Хазенхюттль о «Челси»: «Они так не уверены во всём, что делают»

08 Апреля 2022 • 10:38 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
3.95 3.65 1.90
09.04 17:00

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил перед игрой с «Челси», что чувствует, как соперник потерял уверенность после поражения от «Брентфорда».

«Первый тайм того, как они играли против «Реала», недостаточно хороша для Лиги чемпионов. Томас Тухель понимает это. Команда выглядела так, будто на них повлияло домашнее поражение от «Брентфорда». Вы могли это почувствовать. Они не так уверены во всем, что они делают», - сказал наставник «Саутгемптона».

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 2-7. Игра между «Саутгемптоном» и «Челси» состоится в субботу, 9 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Ральф Хазенхюттль
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
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