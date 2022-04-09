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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» попросил Райолу помочь осуществить трансфер Лукаку

09 Апреля 2022 • 13:51 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
4.05 3.75 1.87
Через 2 ч. 42 мин.
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в летнее межсезонье может покинуть «Стэмфорд Бридж» и пополнить ряды «ПСЖ». Как сообщает But, французский клуб уже связался с бывшим агентом бельгийца Мино Райолой для того, чтобы тот помог осуществить трансфер следующим летом.
 
Этим летом парижане рискуют лишиться своего основного нападающего – Киллиана Мбаппе, который хочет присоединиться на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». Лукаку является одним из предпочтительных вариантов на замену нападающему.
 
Напомним, ранее Лукаку в интервью Sky Sport Italia заявил, что жалеет о переходе в «Челси». В последний раз бельгиец забивал в этом сезоне в АПЛ в выездной игре против «Астон Виллы», которая проходила в декабре.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Ромелу Лукаку
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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