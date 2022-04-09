«ПСЖ» попросил Райолу помочь осуществить трансфер Лукаку

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в летнее межсезонье может покинуть «Стэмфорд Бридж» и пополнить ряды «ПСЖ». Как сообщает But, французский клуб уже связался с бывшим агентом бельгийца Мино Райолой для того, чтобы тот помог осуществить трансфер следующим летом.

Этим летом парижане рискуют лишиться своего основного нападающего – Киллиана Мбаппе, который хочет присоединиться на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». Лукаку является одним из предпочтительных вариантов на замену нападающему.

Напомним, ранее Лукаку в интервью Sky Sport Italia заявил, что жалеет о переходе в «Челси». В последний раз бельгиец забивал в этом сезоне в АПЛ в выездной игре против «Астон Виллы», которая проходила в декабре.