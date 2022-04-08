Тухель: «После матчей сборных мы играем очень плохо»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед игрой АПЛ с «Саутгемптоном» прокомментировал журналистам нынешнюю форму команды.

«Мы потеряли форму и появились проблемы. Очевидно, что после перерыва на матчи сборных мы не выглядим как команда, и у меня действительно нет объяснения этому», - сказал Тухель.

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 2:7 и рискует не попасть в полуфинал Лиги чемпионов, уступив дома «Реал» со счетом 1:3.

«Сейчас самое время найти конец этому периоду быстрых пропущенных голов и проигрышей, потому что мы находимся в решающей части сезона», - подытожил наставник «Челси».