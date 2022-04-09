Молодой защитник «Челси» заинтересовал многие европейские клубы

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл, выступающий на правах аренды за клуб из Чемпионшипа «Хаддерсфилд», стал объектом интереса множества европейских клубов. Итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что ближайшим летом «синие» получат сразу несколько предложений о трансфере юного англичанина.

Отмечается, что в услугах Колвилла в основном заинтересованы клубы из АПЛ. Об именах команд пока что не сообщается. Контракт Колвилла с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее ходили слухи, что главный тренер «Челси» Томас Тухель может оставить футболиста в основном составе в следующем сезоне.