Хадсон-Одои не поможет «Челси» в матче с «Саутгемптоном»

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, что английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои не сможет сыграть в ближайшем матче АПЛ с «Саутгемптоном».

Тухель сказал, что Хадсон-Одои из-за травмы не сможет помочь «синим» в предстоящем поединке с «Саутгемптоном». Немецкий тренер отметил, что полузащитник восстановится после травмы только через несколько недель. Томас добавил, что под вопросом также находится участие в матче Ромелу Лукаку и Хакима Зиеша.

В этом сезоне Каллум Хадсон-Одои провёл в АПЛ 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.