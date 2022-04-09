Аспиликуэта сдал положительный тест на коронавирус

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта не помог своей команде в выездной игре чемпионата Англии против «Саутгемптона». Главный тренер «синих» подтвердил, что капитан сдал положительный тест на коронавирус.

Теперь участие футболиста в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» находится под вопросом. Также встречу в Испании из-за дисквалификации пропустит защитник «сливочных» Эдер Милитао.

На данный момент «Челси» обыгрывает в гостях «Саутгемптон» к 35-й минуте со счётом 4:0. Голы забивали Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Тимо Вернер и Кай Хаверц.