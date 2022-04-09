Тухель прокомментировал разгромную победу над «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался после разгромной победы над «Саутгемптоном» (6:0) в матче 32-го тура АПЛ.

«С самого начала было видно, что мы хотим исправить ситуацию (после двух поражений подряд прим. «Евро-Футбол»). Мы с большой охотой шли в единоборства, постоянно создавали опасность», — цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» до этой встречи потерпел два поражения подряд. «Синие» ранее проиграли в прошлом туре АПЛ «Брентфорду» (1:4), а в 1/4 финала Лиги чемпионов лондонцы крупно уступили «Реалу» (1:3).

В турнирной таблице «Челси» остался на третьем месте с 62 очками. «Саутгемптон» с 36 очками расположился на 13-й строчке.