«Саутгемптон» может увести Джонстона у «Тоттенхэма»

«Саутгемптон» надеется выиграть борьбу у лондонского «Тоттенхэма» за голкипера «Вест Бромвича» Сэма Джонстона, которого совсем недавно главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал в расположение «трёх львов» на два товарищеских матча.

Как сообщает The Sun, Джонстон понимает, что если перейдёт в «Тоттенхэм», ему будет трудно вытеснить из основы голкипера и капитана команды Уго Льориса. В то же время в «Саутгемптоне» у англичанина есть больше шансов закрепиться в качестве первого номера.

На данный момент «Вест Бромвич» Джонстона идёт на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. У «дроздов» крайне мало шансов вернуться в Английскую премьер лигу.