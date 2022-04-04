Эммануэль Пети назвал самых перспективных игроков из нынешнего состава «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции, чемпион мира и Европы Эммануэль Пети назвал самых перспективных игроков из нынешнего состава «канониров», которые в будущем могут стать лидерами клуба из столицы Англии.

«Мне нравится менталитет и поведение Букайо Сака. Мне также нравятся его навыки игры на поле, потому что он выглядит как ребёнок, но играет как опытный игрок. На его плечах так много ответственности, особенно после того, что произошло на Евро, и критики, которую он получил в социальных сетях.

Для меня он мог бы стать одним из лучших игроков в мире в ближайшие несколько лет, если бы он продолжал прогрессировать. Из-за его менталитета и профессионального подхода, а также из-за его высоких амбиций, я вижу, как он снова становится лучше. Он молод и является одним из самых важных игроков в «Арсенале», – цитирует Пети Goal.com.

Также, Пети выделил, среди прочего, двух других молодых игроков атаки «канониров»: 21-летнего англичанина Эмиля Смит-Роу и 20-летнего бразильца Габриэля Мартинелли. Столько же лет и Сака.

В нынешнем сезоне АПЛ Сака провёл 28 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. У Мартинелли – 5+3 по системе «Гол+пас» в 19 играх, а у Смит-Роу – 9+2 в 24 встречах.