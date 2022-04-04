Виейра: «Я не удивлён тем, как играет «Арсенал»

Экс-капитан «Арсенала», а ныне главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра поделился своими ожиданиями от матча против бывшей команды. Француз отдал должное «канонирам» за тот футбол, который команда демонстрирует в нынешнем сезоне.

«Я не удивлён тем, как играет «Арсенал». У них есть отличные игроки, отличный тренер. А теперь у них вдобавок появилось понимание того, в каком рисунке хочет играть команда», – заявил Патрик на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент лондонский «Арсенал» идёт на четвёртом месте в чемпионате Англии. Если «канонирам» удастся обыграть «Кристал Пэлас» в понедельник, то подопечные Артеты приблизятся к третьему месту на 2 очка.