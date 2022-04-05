Заха: «Если мы будем играть так, как хотим, мы можем обыграть кого угодно»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха прокомментировал результат матча с «Арсеналом», в котором «Пэлас» победил со счетом 3:0.

«Если мы будем играть так, как хотим, мы можем обыграть кого угодно», - отметил Заха.

Заха также считает, что эта победа повысит их уверенность перед полуфинальным матчем Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли» 17 апреля.

«Очевидно, что раньше мы забивали гол и боролись. Теперь это показывает, что мы можем защищаться вместе, и мы можем атаковать вместе», - сказал нападающий «Кристал Пэлас».