Асенсио может сменить «Реал» на «Арсенал»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может перебраться в лондонский «Арсенал».

Сообщается, что 26-летний футболист хотел бы сменить обстановку по окончании сезона. Интерес к испанцу проявляет «Арсенал», а «Реал» потребует за трансфер порядка 30 млн евро. Об этом сообщает El Nacional. На вингера также претендует итальянская «Рома».

«Канониры» уже пытались переманить в свои ряды Асенсио прошлым летом, но получили отказ.

Марко Асенсио принял участие в 33 поединках за мадридский «Реал» в текущем сезоне, записав в свой актив 10 забитых мячей.