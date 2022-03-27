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Асенсио может сменить «Реал» на «Арсенал»

27 Марта 2022 • 19:39 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.10 3.40 1.95
04.04 22:00

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может перебраться в лондонский «Арсенал».

Сообщается, что 26-летний футболист хотел бы сменить обстановку по окончании сезона. Интерес к испанцу проявляет «Арсенал», а «Реал» потребует за трансфер порядка 30 млн евро. Об этом сообщает El Nacional. На вингера также претендует итальянская «Рома».

«Канониры» уже пытались переманить в свои ряды Асенсио прошлым летом, но получили отказ.

Марко Асенсио принял участие в 33 поединках за мадридский «Реал» в текущем сезоне, записав в свой актив 10 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Марко Асенсио
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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