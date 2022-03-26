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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» продолжает попытки заполучить полузащитника сборной Португалии

26 Марта 2022 • 22:31 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
4.10 3.40 1.95
04.04 22:00

Опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш летом может оказаться в «Арсенале».

Лондонский клуб пытался приобрести португальца в январе, однако «Вулвехэмптон» отклонил предложение. Как утверждает журналист-инсайдер Николо Скира, «Арсенал» не оставляет попыток купить Невеша, а агент игрока Жорже Мендеш хочет оформить переход своего клиента в летнее трансферное окно. В настоящий момент стороны занимаются поиском решения данного вопроса.

Рубен Невеш сыграл 28 матчей за «волков» в нынешнем розыгрыше АПЛ, поразив ворота соперников 4 раза. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего хавбека в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Рубен Невеш
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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