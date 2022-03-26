«Арсенал» продолжает попытки заполучить полузащитника сборной Португалии

Опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш летом может оказаться в «Арсенале».

Лондонский клуб пытался приобрести португальца в январе, однако «Вулвехэмптон» отклонил предложение. Как утверждает журналист-инсайдер Николо Скира, «Арсенал» не оставляет попыток купить Невеша, а агент игрока Жорже Мендеш хочет оформить переход своего клиента в летнее трансферное окно. В настоящий момент стороны занимаются поиском решения данного вопроса.

Рубен Невеш сыграл 28 матчей за «волков» в нынешнем розыгрыше АПЛ, поразив ворота соперников 4 раза. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего хавбека в 40 млн евро.