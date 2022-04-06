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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пети выступил против подписания Заха в «Арсенал» и за развитие Мартинелли

06 Апреля 2022 • 21:15 Комментировать
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
окончен

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался против возможного перехода в стан «канониров» вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха.

«Конечно, он хорошо вписался бы в «Арсенал». Но что вы будете делать с Габриэлем Мартинелли? Мартинелли был очень хорош после травмы, и он пошел по стопам Эмиля Смита Роу и Букайо Сака.

Это новое поколение игроков «Арсенала», и если бы вы пригласили Заха, то Мартинелли был бы на скамейке запасных.

Конечно, «Арсеналу» нужна конкуренция в составе, но когда видишь перспективу молодых игроков, нужно быть очень осторожным с игроками, которых ты приводишь в клуб», – цитирует Пети Genting Casino.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний Заха забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах за «Кристал Пэлас». Один из голов (с пенальти) и единственная голевая как раз пришлись на недавний матч 31-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:0), сыгранный 4 апреля.

В активе 20-летнего Мартинелли – 5 голов и 3 голевые передачи в 20 играх за «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Кристал Пэлас Уилфрид Заха Габриэль Мартинелли
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