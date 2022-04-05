Виейра высказался после крупной победы над «Арсеналом»

Французский наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался после крупной победы своей команды в лондонском дерби над «Арсеналом».

Виейра сказал, что он очень гордится своей командой, которая показала прекрасный футбол и заслуженно одержала победу. Французский тренер отметил, что его подопечные умело защищались и использовали практически все свои моменты у чужих ворот. Патрик добавил, что игроки «Кристал Пэлас» очень устали после матча, но это того стоило.

Напомним, что «стекольщики» неожиданно крупно обыграли «Арсенал» со счётом 3:0.