«Арсенал» пристально следит за Осимхеном

Лондонский «Арсенал» в летнее межсезонье хочет приобрести нападающего. Одним из вариантов является нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который проводит уже второй сезон в Италии после переезда из «Лилля».

Главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что его команде не хватает забивного нападающего. Ушедший в «Барселону» Пьер-Эмерик Обамеянг разгрузил зарплатную ведомость клуба, и теперь «Арсенал» готов вложиться в нового страйкера.

Напомним, что летом «Арсенал» был готов заплатить требуемую сумму за Душана Влаховича, но серб отклонил предложение «канониров» и решил перебраться в туринский «Ювентус».