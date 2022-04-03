«Арсенал» готов заплатить 40 млн евро за Коутиньо

Лондонский «Арсенал» готов выделить сумму, необходимую для приобретения Филиппе Коутиньо.

29-летний атакующий полузащитник выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». У английского клуба есть опция выкупа бразильца за 40 млн евро, однако эту же сумму готов заплатить и «Ньюкасл». По данным Todo Fichajes, «Арсенал» тоже в состоянии выплатить требуемую компенсацию, что может сделать уже в ближайшие месяцы.

Филиппе Коутиньо стал автором 4 голов и 3 результативных передач в 11 матчах английской Премьер-лиги за «Астон Виллу».