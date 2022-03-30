Заха получил травму и рискует пропустить полуфинал Кубка Англии с «Челси»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха получил травму в товарищеском матче между сборными Кот Д'ивуара и Англии. По сообщениям Sky Sports, футболист получил мышечное растяжение и теперь рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Англии против лондонского «Челси».

Напомним, что вчера сборная Кот Д'ивуара разгромно проиграла англичанам со счётом 0:3. Сам Заха вышел в основе и был заменён из-за травмы в концовке встречи.

В этом сезоне Заха провёл за «Кристал Пэлас» 24 матча в чемпионате Англии, где отметился девятью забитыми голами и одной голевой передачей. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2023 года.