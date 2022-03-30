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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Заха получил травму и рискует пропустить полуфинал Кубка Англии с «Челси»

30 Марта 2022 • 17:52 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
4.10 3.35 1.95
04.04 22:00
Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха получил травму в товарищеском матче между сборными Кот Д'ивуара и Англии. По сообщениям Sky Sports, футболист получил мышечное растяжение и теперь рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Англии против лондонского «Челси». 
 
Напомним, что вчера сборная Кот Д'ивуара разгромно проиграла англичанам со счётом 0:3. Сам Заха вышел в основе и был заменён из-за травмы в концовке встречи.
 
В этом сезоне Заха провёл за «Кристал Пэлас» 24 матча в чемпионате Англии, где отметился девятью забитыми голами и одной голевой передачей. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2023 года. 
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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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