«Арсенал» и «Ньюкасл» претендуют на Икарди

Английские «Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

«Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с рядом игроков, в числе которых с высокой вероятностью может оказаться Икарди. По сведениям Calciomercato, 29-летний форвард интересен двум английским клубам – «Арсеналу» и «Ньюкаслу».

Лондонский «Арсенал» присматривает новых футболистов в атаку на случай возможного ухода Александра Ляказетта, контракт которого истекает в скором времени. «Ньюкаслу» также может потребоваться усиление атаки, поскольку Крис Вуд, приобретённый в январе за 30 млн евро, пока не оправдывает ожиданий.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди появился на поле в 29 матчах за «ПСЖ», сумев 5 раз поразить ворота соперников.