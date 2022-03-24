Агент Нуньеса вступил в переговоры с «Арсеналом»

Нападающий португальской «Бенфики» Дарвин Нуньес может стать игроком английского «Арсенала».

Как утверждает Express, лондонский клуб уже ведёт обсуждения с агентом уругвайца. Нуньес соответствует трансферной политике «Арсенала», суть которой заключается в приглашении молодых футболистов. Кроме того, главного тренера «канониров» Микеля Артету привлекает стиль игры 22-летнего форварда.

Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 млн евро. Нуньес забил 20 голов в 22 поединках чемпионата Португалии за лиссабонскую «Бенфику», а в Лиге чемпионов поразил ворота соперников 4 раза в 8 встречах.