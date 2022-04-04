Блогер Хасбула Магомедов считает себя известнее Роналду

Известный блогер Хасбула Магомедов заявил, что считает себя популярнее португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду меня не волнует. Я известнее его. Он умеет только пас давать», — заявил Хасбула в YouTube-каналу Barstool Sports.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провёл за манкунианцев 32 матча во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 3 результативные передачи. Также форвард помог национальной сборной Португалии выйти на чемпионат мира в Катар, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.