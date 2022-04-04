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Блогер Хасбула Магомедов считает себя известнее Роналду

04 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
3.95 3.40 2.00
Через 7 ч. 29 мин.

Известный блогер Хасбула Магомедов заявил, что считает себя популярнее португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду меня не волнует. Я известнее его. Он умеет только пас давать», — заявил Хасбула в YouTube-каналу Barstool Sports.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провёл за манкунианцев 32 матча во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 3 результативные передачи. Также форвард помог национальной сборной Португалии выйти на чемпионат мира в Катар, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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