Айю: «Никогда не выигрывал у «Арсенала» 3:0 – это потрясающе!»

Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю поделился с журналистами радостью по поводу разгрома «Арсенала» со счетом 3:0 в минувшем туре АПЛ.

«Я сказал ребятам: я никогда не выигрывал у «Арсенала» со счетом 3:0. Это потрясающе. Этот сезон был очень, очень хорошим. Нам понравилось, и мы надеемся, что в следующем году мы будем развиваться», - сказал нападающий, забивший в этом матче один из голов.

Он отметил, что команда полна энтузиазма.

«Как игроки, мы всегда хотим делать что-то хорошее. Нас ждут позитивные события, например, полуфинал Кубка Англии. Все хотят участвовать, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу достичь своих целей», - сказал Айю.