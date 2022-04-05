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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Айю: «Никогда не выигрывал у «Арсенала» 3:0 – это потрясающе!»

05 Апреля 2022 • 11:14 Комментировать
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
окончен

Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю поделился с журналистами радостью по поводу разгрома «Арсенала» со счетом 3:0 в минувшем туре АПЛ.

«Я сказал ребятам: я никогда не выигрывал у «Арсенала» со счетом 3:0. Это потрясающе. Этот сезон был очень, очень хорошим. Нам понравилось, и мы надеемся, что в следующем году мы будем развиваться», - сказал нападающий, забивший в этом матче один из голов.

Он отметил, что команда полна энтузиазма.

«Как игроки, мы всегда хотим делать что-то хорошее. Нас ждут позитивные события, например, полуфинал Кубка Англии. Все хотят участвовать, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу достичь своих целей», - сказал Айю.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Джордан Айю
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