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Защитник «Арсенала» хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»

01 Апреля 2022 • 20:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.10 3.40 1.93
04.04 22:00

Левый защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни не намерен менять клуб в ближайшее время.

Недавно стало известно об интересе к шотландцу со стороны грандов испанского футбола – мадридского «Реала» и «Барселоны», которые, как утверждалось, готовы предложить за Тирни около 50 млн фунтов стерлингов.

По данным Football London, 24-летний фулбек хотел бы продолжить выступления за «канониров». Более того, он готов отработать до конца свой контракт, действующий до 2026 года.

Киран Тирни провёл 25 матчей за «Арсенал» во всех турнирах сезона 2021/22. На счету игрока 1 гол и 3 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Киран Тирни
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