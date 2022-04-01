Заха имеет шанс сыграть против «Арсенала»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Вейра в преддверии матча 31-го тура АПЛ против «Арсенала», рассказал о самочувствии нападающего команды Уилфрида Захи, получившего травму в игре за сборную Кот-д`Ивуара против Англии, проходившей 29 марта.

Специалист отметил, что ивуариец, несмотря на повреждение, имеет шанс выйти на поле в лондонском дерби.

«Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, он поправится, время до понедельника ещё есть», — заявил Вейра на пресс-конференции.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний Заха провёл 24 матча, забив 9 мячей и отдав одну результативную передачу.

Напомним, матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» состоится в понедельник, 4 апреля, на домашней арене «орлов». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.