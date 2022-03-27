«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может перейти в другой английский клуб.

25-летний англичанин проводит неоднозначный сезон из-за травм, в связи с чем ведущий борьбу за сохранение прописки в АПЛ «Эвертон» готов рассмотреть вариант с продажей дорогостоящего игрока. По данным Mirror, в приобретении Калверта-Льюина заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Сумма трансфера может составить порядка 60 млн фунтов стерлингов.

Калверт-Льюин принял участие лишь в 10 матчах за «Эвертон» в текущем розыгрыше Премьер-лиги, отметившись 3 забитыми голами.