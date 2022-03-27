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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Эвертона»

27 Марта 2022 • 19:54 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
1.75 3.85 4.50
03.04 16:00

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может перейти в другой английский клуб.

25-летний англичанин проводит неоднозначный сезон из-за травм, в связи с чем ведущий борьбу за сохранение прописки в АПЛ «Эвертон» готов рассмотреть вариант с продажей дорогостоящего игрока. По данным Mirror, в приобретении Калверта-Льюина заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Сумма трансфера может составить порядка 60 млн фунтов стерлингов.

Калверт-Льюин принял участие лишь в 10 матчах за «Эвертон» в текущем розыгрыше Премьер-лиги, отметившись 3 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вест Хэм Арсенал Лондон Доминик Калверт-Льюин
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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