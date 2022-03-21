«Арсенал» и Салиба обсудят будущее в ближайшее время

Защитник Уильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Марсель», в скором времени обсудит с «Арсеналом» своё будущее.

20-летний футболист успешно зарекомендовал себя в «Марселе», за что уже удостоился первого вызова в сборную Франции. Однако будущее игрока в «Арсенале» по-прежнему не определено.

Лондонский клуб ещё не обсуждал ситуацию с представителями француза, но, как сообщает Goal, в течение ближайших недель стороны проведут встречу для обсуждения планов на будущее. На фоне недавних личных успехов Салиба хотел бы узнать, на какую роль он может рассчитывать в проекте канониров.

Уильям Салиба провёл 40 матчей за «Марсель» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 24 млн евро.