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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» поборется с другими клубами АПЛ за полузащитника сборной Франции

01 Апреля 2022 • 23:42 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.00 3.35 1.97
04.04 22:00

«Арсенал» пополнил число претендентов на атакующего полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Видеть 24-летнего француза в своих рядах желают «Манчестер Сити», «Ливерпуль, «Челси» и «Манчестер Юнайтед», также за игроком следят мадридский «Реал» и «ПСЖ». Согласно данным ESPN, «Арсенал» намерен составить конкуренцию в борьбе за недавнего дебютанта сборной Франции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже определил позиции, которые клубу необходимо усилить летом. Считается, что универсальность Нкунку позволит ему стать системообразующим игроком в лондонском коллективе.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 75 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Нкунку 26 голов и 15 результативных передач в 39 поединках за «Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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