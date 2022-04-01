«Арсенал» поборется с другими клубами АПЛ за полузащитника сборной Франции

«Арсенал» пополнил число претендентов на атакующего полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Видеть 24-летнего француза в своих рядах желают «Манчестер Сити», «Ливерпуль, «Челси» и «Манчестер Юнайтед», также за игроком следят мадридский «Реал» и «ПСЖ». Согласно данным ESPN, «Арсенал» намерен составить конкуренцию в борьбе за недавнего дебютанта сборной Франции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже определил позиции, которые клубу необходимо усилить летом. Считается, что универсальность Нкунку позволит ему стать системообразующим игроком в лондонском коллективе.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 75 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Нкунку 26 голов и 15 результативных передач в 39 поединках за «Лейпциг».