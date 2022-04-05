Артета — о травме Тирни: «Есть подозрения на рецидив»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму защитника Кирана Тирни.

«Завтра Тирни встретится со специалистом, и мы узнаем больше о его повреждении. Есть подозрения на рецидив. Сканирование тоже не порадовало, но надо подождать», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, вчера, 4 апреля, в матче 31-го тура АПЛ «канониры» уступили в гостях «Кристал Пэлас» (0:3). Тирни участия в этой игре не принимал.

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний шотландец провёл 22 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.