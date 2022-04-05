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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета — о травме Тирни: «Есть подозрения на рецидив»

05 Апреля 2022 • 11:17 Комментировать
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму защитника Кирана Тирни.

«Завтра Тирни встретится со специалистом, и мы узнаем больше о его повреждении. Есть подозрения на рецидив. Сканирование тоже не порадовало, но надо подождать», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, вчера, 4 апреля, в матче 31-го тура АПЛ «канониры» уступили в гостях «Кристал Пэлас» (0:3). Тирни участия в этой игре не принимал.

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний шотландец провёл 22 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.    

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Киран Тирни
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