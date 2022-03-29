«Арсенал» намерен избавиться от Торрейры и Эльнени

Лондонский «Арсенал» следующим летом намерен расстаться с полузащитниками Лукасом Торрейрой и Мохаммедом Эльнени на постоянной основе. На данный момент Торрейра выступает на правах аренды за «Фиорентину». Что касается Эльнени, то египтянин остаётся на «Эмирейтс», но при этом является игроком глубокого запаса.

Согласно итальянскому журналисту Фабрицио Романо, у «Фиорентины» на данный момент есть право выкупа Торрейры за 15 миллионов евро. В ближайшее время руководство «фиалок» проведёт встречу с «канонирами», в ходе которой попросит сделать скидку на сумму выкупа уругвайца.