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«Арсенал» хочет продлить контракт с Салиба

28 Марта 2022 • 18:30 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
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04.04 22:00
Лондонский «Арсенал» впечатлён выступлениями своего защитника Вильяма Салиба на правах аренды за французский «Марсель». Как сообщает The Sun, клуб готов сесть с футболистом за стол переговоров и обсудить продление контракта.
 
Напомним, что ранее появлялись слухи об интересе к Салиба со стороны мадридского «Реала», однако официального предложения «сливочные» пока не делали. Француз присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года из «Сент-Этьена», но после того, как не получил гарантий игры в основе, отправился обратно на родину, где на этот раз стал выступать за «Марсель».
 
В этом сезоне Салиба провёл за «провансальцев» 28 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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