«Арсенал» хочет продлить контракт с Салиба

Лондонский «Арсенал» впечатлён выступлениями своего защитника Вильяма Салиба на правах аренды за французский «Марсель». Как сообщает The Sun, клуб готов сесть с футболистом за стол переговоров и обсудить продление контракта.

Напомним, что ранее появлялись слухи об интересе к Салиба со стороны мадридского «Реала», однако официального предложения «сливочные» пока не делали. Француз присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года из «Сент-Этьена», но после того, как не получил гарантий игры в основе, отправился обратно на родину, где на этот раз стал выступать за «Марсель».

В этом сезоне Салиба провёл за «провансальцев» 28 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.