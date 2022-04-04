«Кристал Пэлас» сенсационно разгромил лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде «Кристал Пэлас» с разгромным счётом 0:3, упустив возможность опередить «Тоттенхэм», идущего на четвёртом месте в турнирной таблице.
За «Кристал Пэлас» голы забили Жан-Филипп Матета, Джордан Айю и Уилфрид Заха с пенальти.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице и будет бороться за путёвку в Лигу чемпионов с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что в эту борьбу может включиться «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», имеющие на три балла меньше. Концовка чемпионата Англии обещает быть захватывающей.
Протокол игры
|(1:0) Матета Жан-Филипп16'
|(2:0) Айю Джордан24'
|(3:0) Заха Уилфрид74'
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор•Куйяте Шейку 80' (Миливоевич Лука ( 80') •Шлупп Джеффри•Айю Джордан 76' (Эдуар Одсонн ( 76') •Матета Жан-Филипп 69' (Макартур Джеймс ( 69') •Заха Уилфрид
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш 66' (Нкетиа Эдди ( 66') •Уайт Бен•Габриэль дос Сантос•Тавареш Нуну 46' (Мартинелли Габриэл ( 46') •Парти Томас 53' 76' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 76') •Джака Гранит • 77'Сака Букайо•Эдегор Мартин•Смит-Роу Эмил•Ляказетт Александр
04 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).