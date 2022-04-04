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«Кристал Пэлас» сенсационно разгромил лондонский «Арсенал»

04 Апреля 2022 • 23:52 Комментировать
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде «Кристал Пэлас» с разгромным счётом 0:3, упустив возможность опередить «Тоттенхэм», идущего на четвёртом месте в турнирной таблице.

За «Кристал Пэлас» голы забили Жан-Филипп Матета, Джордан Айю и Уилфрид Заха с пенальти.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице и будет бороться за путёвку в Лигу чемпионов с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что в эту борьбу может включиться «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», имеющие на три балла меньше. Концовка чемпионата Англии обещает быть захватывающей.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 3:0Арсенал
(1:0) Матета Жан-Филипп16'   
(2:0) Айю Джордан24'   
(3:0) Заха Уилфрид74'   
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер КонорКуйяте Шейку  80' (Миливоевич Лука (  80') Шлупп ДжеффриАйю Джордан  76' (Эдуар Одсонн (  76') Матета Жан-Филипп  69' (Макартур Джеймс (  69') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллТомкинс ДжеймсБентеке КристианБатлэнд ДжекУорд ДжоэлЭзе Эберечи
Ремсдейл АаронСедрик Соареш  66' (Нкетиа Эдди (  66') Уайт БенГабриэль дос СантосТавареш Нуну  46' (Мартинелли Габриэл (  46') Парти Томас   53'  76' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (  76') Джака Гранит   77'Сака БукайоЭдегор МартинСмит-Роу ЭмилЛяказетт Александр
Запасные: Эльнени МохамедЛено БерндMazeed OgungboХолдинг РобMarcelo FloresСуонсон Захари
04 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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окончен Кристал Пэлас 3:0 Арсенал 4.50 3.45 1.95
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