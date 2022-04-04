«Кристал Пэлас» сенсационно разгромил лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде «Кристал Пэлас» с разгромным счётом 0:3, упустив возможность опередить «Тоттенхэм», идущего на четвёртом месте в турнирной таблице.

За «Кристал Пэлас» голы забили Жан-Филипп Матета, Джордан Айю и Уилфрид Заха с пенальти.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице и будет бороться за путёвку в Лигу чемпионов с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что в эту борьбу может включиться «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», имеющие на три балла меньше. Концовка чемпионата Англии обещает быть захватывающей.