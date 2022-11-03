Журналист из Италии Джузеппе Элетти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал то, как экс-наставник московского «Локомотива» Миодраг Божович оскорбил тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Я не знаю, кто такой Миодраг Божович, никогда не слышал о нём. Я не так много знаю о российском футболе, следил за работой специалистов из Италии. Его слова о Спаллетти? Это полный абсурд. Если он сомневается в тренерском мастерстве Спаллетти, пусть откроет таблицу чемпионата Италии, посмотрит Лигу чемпионов. «Наполи» сейчас самая симпатичная команда Европы по игре».

В Италии часто тренеры оскорбляют друг друга?

«Не так часто, но такое случается. Это эмоции, особенно в игре. Порой случаются конфликты. Особенно часто в этом можно заметить Маурицио Сарри. Раньше такого было ещё больше, сейчас тренерам нельзя вести себя на скамейке, как они хотят, а раньше за этим никто не следил. Бывают и острые интервью, полемика на телевидении. Не секрет, что многие тренеры не любят друг друга и порой случаются конфликты».

Может ли Спаллетти обратиться в суд?

«У него есть более важные и интересные дела. Не вижу смысла обращать на такие высказывания внимание».