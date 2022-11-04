Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой»

Полузащитник неаполитанского «Наполи» Хвича Кварацхелия будет вынужден пропустить поединок с «Аталантой» из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у Кварацхелии был зафиксирован приступ острой боли в пояснице.

21-летний грузинский футболист в нынешнем сезоне отметился восемью забитыми мячами в ворота команд соперников и десятью голевыми пасами в 17 матчах.

В данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущую второй «Аталанту» на пять очков.

Встреча между командами состоится пятого ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00.