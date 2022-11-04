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Чемпионат Италии. Серия А

Автомобиль Кварацхелии нашли и вернули

04 Ноября 2022 • 03:41 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.40 X 3.70 2 2.05
05.11 20:00

Неаполь - это не только солнце, море и пицца, но также и преступность. В этом убедился грузинский нападающий неаполитанского «Наполи» Хвича Кварацхелия, который остался без своего автомобиля в то время, как спал ночью.

Однако, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, грузинский футболист горевал недолго - полиция достаточно быстро нашла автомобиль в районе, который называется «Аверса».

Примечательно, что Кварацхелия из-за инцидента даже не стал отказываться от тренировок, а меньше чем через 24 часа после случившегося полиция вернула автомобиль владельцу.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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