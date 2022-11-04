Автомобиль Кварацхелии нашли и вернули

Неаполь - это не только солнце, море и пицца, но также и преступность. В этом убедился грузинский нападающий неаполитанского «Наполи» Хвича Кварацхелия, который остался без своего автомобиля в то время, как спал ночью.

Однако, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, грузинский футболист горевал недолго - полиция достаточно быстро нашла автомобиль в районе, который называется «Аверса».

Примечательно, что Кварацхелия из-за инцидента даже не стал отказываться от тренировок, а меньше чем через 24 часа после случившегося полиция вернула автомобиль владельцу.