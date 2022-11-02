Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аталанта» установила ценник на Малиновского

02 Ноября 2022 • 20:00 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.35 X 3.70 2 2.05
05.11 20:00

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может покинуть клуб. По сведениям Il Giorno, уже три клуба Английской премьер-лиги проявляют интерес к хавбеку. Ранее подписать игрока хотели «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», сейчас в борьбу за Малиновского включился «Ноттингем Форест».

Источник сообщает, что «Аталанта» не против ухода футболиста. Клуб готов рассмотреть предложения в размере 15 миллионов евро. Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 28 млн евро.

В этом сезоне Малиновский провел 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил один мяч и сделал один ассист.  

            
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Вест Хэм Ноттингем Форест Руслан Малиновский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
02 Ноября
21:49 · Англия. Премьер-лига
Лаже рассказал о причинах неудачи в «Вулверхэмптоне»
21:41 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Очевидно, что «Манчестер Сити» гарантирует себе попадание в четвёрку»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «На меня больше всего повлияли Роналду и Месси»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» подписал аргентинского таланта Буонанотте
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
19:59 · Англия. Премьер-лига
Поттер хочет видеть Троссара в «Челси»
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Артета прокомментировал слухи об интересе «Барселоны»
19:36 · Англия. Премьер-лига
​У агента Жоржиньо спросили, контактировал ли он с «Барселоной»
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может перейти в «Челси» в январе
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ по интересному показателю
15:37 · Англия. Премьер-лига
Представители Жоржиньо дали понять «Барселоне», что приоритет игрока – продлить контракт с «Челси»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не ожидает новичков в январе
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на игрока «Манчестер Сити» 1 слухи
14:24 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти высказался о том, как «Ливерпуль» использует свои стандарты
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» считает «Манчестер Сити» главным конкурентом в борьбе за Беллингема
Все новости
Рекомендуем