Зелиньски сыграл свой 300-й матч в футболке «Наполи»

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» продлил свою победную серию в чемпионате до девяти игр, обыграв в гостевом матче «Аталанту». Победа получилась волевой - счет открыли хозяева поля, но «Наполи» вернулся и вышел вперед еще в первом тайме. Как выяснилось, для полузащитника неаполитанского клуба Петра Зелиньского это был трехсотый матч в составе команды, и победа стала отличным поводом отметить этот рубеж.

- Горжусь... 300 выступлений в голубой футболке. Forza Napoli навсегда! - написал в социальной сети Зелиньски.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Эмполи».