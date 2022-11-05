Элмас: «Спасибо тренеру за возможность»

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» продлил свою победную серию в чемпионате до девяти игр, обыграв в гостевом матче «Аталанту». Победа получилась волевой - счет открыли хозяева поля, но «Наполи» вернулся и вышел вперед еще в первом тайме.

Автор победного гола неаполитанцев Эльиф Элмас, который вышел на поле в стартовом составе вместо Хвичи Кварацхелии, прокомментировал события прошедшего матча.

- Мне нужен был этот матч и этот мяч. Спасибо тренеру за эту возможность. В последнее время их было не так и много. Я всегда готов помогать команде, если «Наполи» нуждается во мне, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.