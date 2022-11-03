​Президент «Наполи» намерен активировать пункт о продлении контракта со Спаллетти

«Наполи» прекрасно показывает себя в сезоне 2022/2023. Команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А, а также вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Как сообщает Il Mattino, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис полностью доверяет Лучано Спаллетти. Он намерен активировать опцию продления контракта с тренером и сохранить его в клубе до конца сезона 2023/2024. Действующий трудовой договор истекает уже в средине следующего года.

Отмечается, что «Наполи» имеет право активировать опцию продления ещё на год в одностороннем порядке. Такая возможность есть у клуба до мая.