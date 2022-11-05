Гасперини рассказал, как необходимо сыграть «Аталанте», чтобы добиться успеха в матче с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата Италии против лидера турнира «Наполи».

Напомним, что на данный момент «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от неаполитанцев на пять очков.

«В этой игре нам нужно сделать что-то особенное, чтобы получить результат. Будет важно не давать пространство их скоростным игрокам, но в то же время и не слишком опускаться. Нам придётся вести осторожную игру», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Матч «Аталанта» — «Наполи» состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.