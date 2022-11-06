Мертенс радуется успехам «Наполи»

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс, девять лет карьеры отдавший «Наполи», по-прежнему следит за делами клуба, который в тринадцатом туре итальянского чемпионата обыграл в гостях «Аталанту».

Любопытно, но сам Дрис примерно в то же время играл в Стамбуле за свой нынешний клуб «Галатасарай», который переиграл «Бешикташ» с тем же счетом, что и «Наполи» «Аталанту» - 2:1. После игры Дрис порадовался не только своей победе, но и успеху бывшего клуба.

- Какой прекрасный вечер! - написал в социальной сети Мертенс.

В следующем туре «Наполи» сразится с «Эмполи», это случится восьмого ноября.