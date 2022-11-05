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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Во многом мы были на уровне «Наполи»

05 Ноября 2022 • 23:10 Комментировать
Аталанта
1:2
Наполи
окончен

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» продлил свою победную серию в чемпионате до девяти игр, обыграв в гостевом матче «Аталанту». Победа получилась волевой - счет открыли хозяева поля, но «Наполи» вернулся и вышел вперед еще в первом тайме. Тем не менее, несмотря на поражение, наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доволен матчем.

- Уверен, что впереди хороший чемпионат, прогресс виден, несмотря на поражение. Во многом мы не уступали, даже превосходили «Наполи». Думаю, что мы, в конечном итоге, не заслуживали этого поражения, - цитирует Гасперини телеканал DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Джан Пьеро Гасперини
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