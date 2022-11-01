Дрогба поделился восторгом от игры нападающего «Наполи»

Бывший футболист «Челси» Дидье Дрогба высоко оценивает способности Виктора Осимхена.

23-летний форвард стал автором семи забитых мячей в восьми поединках нынешнего розыгрыша Серии А, а в недавней встрече против «Сассуоло» отметился хет-триком.

«Осимхен – настоящий чемпион. Он постоянно забивает, при этом играет на команду и ставить её интересы выше своих», – отметил знаменитый ивуариец в социальных сетях.

В общей сложности Виктор Осимхен 32 раза поразил ворота соперников и отметился десятью ассистами, сыграв 72 матча за «Наполи». Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.