Де Лаурентис: «Невероятная команда»

В матче тринадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» продлил свою победную серию в чемпионате до девяти игр, обыграв в гостевом матче «Аталанту». Победа получилась волевой - счет открыли хозяева поля, но «Наполи» вернулся и вышел вперед еще в первом тайме.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в последнее время не может нахвалиться на своих любимцев, но каждый раз ему приходится придумывать новые слова похвалы и благодарности. Он передал им привет из Северной Америки, где находится по своим делам.

- Forza Napoli из Америки! Мои слова благодарности для невероятной команды, - цитирует слова де Лаурентиса calcionapoli1926.it.