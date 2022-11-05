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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен стал единоличным рекордсменом для нигерийцев в чемпионате Италии

05 Ноября 2022 • 21:12 Комментировать
Аталанта
1:2
Наполи
1 3.15 X 3.60 2 2.20
2-й тайм

В матче тринадцатого тура чемпионата Италии «Аталанта» принимает дома «Наполи», в первом тайме этой игры были забиты три мяча, один из которых записал на свой счет нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

Как выяснилось, для него это был 32-й гол в Серии А, и теперь Осимхен стал единоличным рекордсменом от Нигерии по количеству голов в высшей лиге итальянского футбола. Он опередил Симеона Нванкву, который забил 31 мяч, большую часть из них за «Кротоне».

Следить за событиями матча между «Аталантой» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.

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Наполи Виктор Осимхен
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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