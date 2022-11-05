Осимхен стал единоличным рекордсменом для нигерийцев в чемпионате Италии

В матче тринадцатого тура чемпионата Италии «Аталанта» принимает дома «Наполи», в первом тайме этой игры были забиты три мяча, один из которых записал на свой счет нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

Как выяснилось, для него это был 32-й гол в Серии А, и теперь Осимхен стал единоличным рекордсменом от Нигерии по количеству голов в высшей лиге итальянского футбола. Он опередил Симеона Нванкву, который забил 31 мяч, большую часть из них за «Кротоне».

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